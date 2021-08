Santa Rufina in Gioco ha incoronato i vincitori delle cinque discipline

Lunedì 2 Agosto 2021, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 17:23

RIETI - Santa Rufina in Gioco ieri ha incoronato i vincitori per tutte le discipline in campo.

È la squadra dell'Autolavaggio Bocchi ad aggiudicarsi il primo posto nel calcetto, mentre il torneo over 35 premia l'esperienza de "I Vecchietti". Nel Beach Volley è Il Bacino del Giometra a trionfare; il duo Ciccaglioni - Ciaramelletti si aggiudica invece il primo premio per il padel maschile, mentre le colleghe Tocca e Bartolucci portano a casa il titolo per la categoria femminile. Bene anche la gabbia che incorona i "Bo" vincitori.



Si chiude così, dopo 2 settimane di sport e divertimento, una bella iniziativa a Santa Rufina che, si spera, possa ripetersi anche i prossimi anni e per la quale gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti, gli sponsor, gli artisti, gli stand e l'amministrazione comunale.

Le finali



Calcio a 5

Edil jd Arte - I Vecchietti 3-6 (over 35)

Fabietto Bar - Autolavaggio Bocchi 2-3

Beach Volley

Il Bacino del Giometra - #SaveTheBall 3-0

Padel

Ciccaglioni Ciaramelletti - Palenga Petroni 7-5/6-0 (Uomini)

Tocca Bartolucci - Santoni Desideri 6-4/6-7/10-3

Gabbia

Bo - S. Sbronza 6-4

Basket 3vs3

Rum & Pecora - Milwaukeee 86-61

Leoni - Lupi 68-55 (Categoria Over 40)