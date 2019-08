Rieti, a Girgenti torna Panorama&Gusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Girgenti non è estate senza “Panorama & Gusto”, la manifestazione enogastronomica immersa nella rigogliosa natura del Cicolano, quest’anno alla XIII edizione. Si rinnova l’appuntamento con una kermesse attesissima in tutto il Centro Italia, prevista per domani, sabato 17 agosto, a partire dalle 18.00; con un itinerario in grado di soddisfare il palato e gli occhi. Sette le tappe poste in punti strategici da cui sarà possibile ammirare pienamente la bellezza del Lago del Salto, gustando le eccellenti proposte gastronomiche, come il cinghiale, la pasta fatta in casa e i dolci; tutti realizzati con prodotti locali.Spazio anche alla musica dal vivo con il gruppo folkloristico “La Manticchia”, che accompagnerà tutto l’itinerario con gli stornelli caratteristici, e Carlo Valente, cantautore ormai noto nel panorama emergente nazionale, che si esibirà in tarda serata nell’ultima tappa del percorso.Sette spazi a cui va aggiunto anche quello dedicato alla cultura, quest’anno incentrato sulla collaborazione tra le amministrazioni locali e la Riserva dei Monti Cervia e Navegna; con lo scopo di rivalorizzare anche la zona del Salto.«Ringraziamo tutti gli abitanti di Girgenti – sottolineano i membri dell’associazione “Le Majene”, organizzatrice di Panorama & Gusto – Senza l’aiuto di tutti un evento così grande, in crescita ogni anno, non sarebbe possibile».PERCORSO DEGUSTATIVO1- Aperitivo2- Pasta fatta in casa al ragù di cinghiale3- Pasta e ceci4- Cinghiale alla cacciatora5- Pizze salate, pecorino6-Nuova tappa a sorpresa7-Dolci.Servizio navetta gratuito dal bivio di Vallececa.