RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.La Banda musicale Città di Rieti festeggia a Regina Pacis, a, i suoi 30 anni e la festa di Santa Cecilia. Don Luigi Bardotti e Giuseppe Li Puma rimisero in piedi la banda musicale di Rieti. Ora è Giancarlo Cecca a dirigere un organico di 45 elementi, con l’apporto della Young Music Band, che oggi prima e dopo la messa delle 18, suonerà brani dei compositori.festeggia Santa Cecilia con la sua Banda musicale e le majorettes in piazza Valeriani, domenica alle 11. Domenica mattina, festa per Santa Cecilia a, con banda e majorettes.Fino a domenica, il foyer del teatro Flavio Vespasiano diospita “Addio Maledetto Muro”, mostra fotografica a 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, organizzata in collaborazione da New Direction e Comune di Rieti., domenica, torna a essere il "Paese di Babbo Natale"Al teatro San Michele Arcangelo diMontopoli, domenica alle 18, dal Sistina di Roma, c’è Michele La Ginestra con l’esilarante “M’accompagno da me” (info e prenotazioni al 3395318478 e 3896793095). Terzo appuntamento a teatro, domenica alle 17.30, a: il sipario del teatro Luigi Cianni si alzerà per la Compagnia dell’Inserenata di Montopoli ne “La gelosia di Messer Arriguccio”, una farsa medievale che “si addice” ai borghi del Reatino (prenotazioni al 3440412361). A, stasera alle 20.30, lo spettacolo “Si fa così” di e con Fabio Cicchiello.Prosegue il Festival del Teatro Potlach di“Autunno a Teatro”: oggi alle 21, lo spettacolo “Immigrant song (2.0)” della Compagnia Hellequin di Pordenone. Sempre a, per l’intera giornata di domenica, l’evento tutto al femminile “Sul sentiero della Dea”. A, oggi alle 16 nella palestra comunale, “Arte, Amore, Donna”, manifestazione artistica con molteplici iniziative contro la violenza sulle donne. “La Sabina prima dei Sabini” è il titolo della conferenza di oggi alle 18 nella Sala Elpidio Benedetti di. Relatore, l’archeologo Cristian Mauri. Adomenica la II edizione della sagra della polenta.“Il passo umile e lieto”. Non poteva essere più pertinente, per “l’uomo in cammino” Simone Cristicchi, il titolo del festival a cui parteciperà, domenica, nella chiesa di San Domenico, a. Simone Cristicchi si esibirà domenica alle 12 sul tema “La strana lingua dell’amore”: lui con chitarra e voce, Davide Rondoni con le poesie.