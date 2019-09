RIETI - Il Rotary Club Rieti in interclub con il Rotary Club Roma Est,sabato 28 settembre, presenterà Kick Off, il primo Progetto di Alimentazione Conoscitiva dal titolo: Alimenti amici o subdoli nemici ?Il programma, di durata triennale, tratterà come primo approfondimento il Grano.



Autorevoli relatori interverranno a Rieti presso il Park Hotel Villa Potenziani,per confrontarsi su uno degli alimenti base della dieta umana,analizzandone le prerogative nutrizionali e partendo dalle radici storiche del suoutilizzo. Anche in virtù della tradizione che il nostro territorio vanta nell'ambito dellaricerca genetica,di cui Nazareno Strampelli resta padre indiscusso. A margine del convegno lo show cooking La Salute nel Piatto, dedicato a ricette a base di grano.