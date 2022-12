Aumenta il controllo nelle acque della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile

RIETI - Aumenta il controllo nelle acque della Riserva dei Laghi «Posso dire che sin dalle prossime settimane sarà incrementato il controllo delle acque della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile». E’ questo l’annuncio dato dal Commissario Straordinario Guido Zappavigna nel saluto portato alla manifestazione organizzata dal circolo Astraeus Fly Fishing il giorno il giorno 11 dicembre scorso presso i laghi del Farfa.

«E’ il frutto di un intenso lavoro di coordinamento effettuato in questi mesi con il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti ed il Comune di Rivodutri i quali hanno assicurato una attenzione particolare al territorio dell’Area protetta che si concretizzerà con servizi di controllo anche alle acque interne. Devo riconoscere agli amministratori dei Comuni di Rieti, Rivodutri e della Provincia di Rieti grande sensibilità alle problematiche evidenziate ed una ricostituita proficua collaborazione istituzionale da cui può trarre giovamento tutto il territorio. Accanto a questo sono costanti le pressioni nei confronti della Regione Lazio per incrementare il numero dei guardiaparco e colmare anche se in maniera parziale le lacune dell’organico dei guardiaparco presenti nell’ente».

«Ci siamo impegnati in questi mesi – nota con qualche soddisfazione Zappavigna - concentrandoci sul potenziamento dei controlli auspicato dai frequentatori della Riserva, pescatori, naturalisti, scolaresche, semplici camminatori, di una maggiore presenza degli organi di vigilanza come dissuasori di comportamenti non consoni ad un territorio tutelato. Accanto a questo abbiamo allo studio ulteriori iniziative per garantire la corretta fruizione dei siti e delle emergenze naturalistiche territoriali, consapevoli come siamo che la prevenzione di condotte non corrette è prima forma di valorizzazione».