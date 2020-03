SPESA E FARMACI A DOMICILIO

RIETI - Sanificazione delle strade a Poggio Mirteto. Nella cittadina mirtense, cominciando dalle piazze e le vie del centro è partito il lavaggio da parte di una ditta specializzata, di strade e marciapiedi (nella foto l'intervento davanti Comune e Cattedrale in Piazza Martiri della Libertà) . Un provvedimento deciso in queste ore dall’amministrazione comunale che si sta adoperando, nel porre in essere, quante più misure possibili per cercare di igienizzare i luoghi pubblici potenzialmente frequentati da gente, anche se gli inviti sono e restano quelli di non uscire se non strettamente necessario.Resta invariato in base alle disposizioni governative e alle ordinaze l’invito a rispettare le regole e starsene a casa ed uscire solo per comprovati motivi quali lavoro, approvvigionamento generi prima necessità e farmaci, in base a quanto disposto dall'ultimo Dpcm per contrastare il diffondersi e la possibilità di contagio del Covid -9.In ogni caso, una serie di negozi e attività di generi alimentari forniscono la spesa a domicilio e inoltre, l’amministrazione comunale, in accordo con le farmacie e con una rete di volontari, si è resa disponibile a consegnare a domicilio alle persone più anziane o con patologie croniche o immunodepresse (previa richiesta), medicinali urgenti e beni di prima necessità. Chi avesse bisogno di questo servizio può contattare il sindaco Giancarlo Micarelli o l’assessore Giulia Villanucci. “Confidiamo nel buon senso di tutti i cittadini – dice il primo cittadino mirtense Giancarlo Micarelli- e ricordiamoci di restare a casa”.