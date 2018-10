© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La "Rassegna dei Teatri e delle Residenze" chiama a sé, riunendole, le Residenze Artistiche della Regione Lazio. È un progetto realizzato con la partnership di Settimo cielo, Teatro delle Condizioni Avverse e Gruppo Jobel, in collaborazione con la Compagnia Cie Twain.Da Ottobre a Dicembre 2018 ciascuna delle Residenze Artistiche interpreterà spettacoli dal vivo e workshop per gli studenti delle scuole nel borgo medievale di Arsoli, nella Valle dellAniene, presso il Teatro Comunale La Fenice, nella Sala Farnese di Poggio Mirteto, a Poggio Moiano (Teatro Vicolo Primo) e Casaprota (Teatro Tozzi).La Rassegna, attiva dal 2010, nasce dalla Rassegna delle Officine e delle Residenze, in occasione della creazione del progetto Officina E.S.T della residenza romana, Settimo Cielo.In unottica di armonizzazione del lavoro culturale, la nuova versione del progetto si fa interprete e promotrice della sinergia tra creatività e territorio grazie al ruolo emergente dei centri artistici, da poco costituiti in una rete: la Re.A.L- Rete delle Residenze Artistiche del Lazio.Ma cosa sono le residenze? Fare una residenza, essere Residenza o essere ospitati in residenza consiste in un processo innovativo che coltiva e fa crescere la creatività contemporanea nel vasto campo delle arti dello spettacolo dal vivo.La messe in scena delle ventuno produzioni regionali, nazionali ed internazionali dedicate in particolar modo ai giovani, nella molteplicità dei territori ospitanti le Residenze Artistiche, fa della rassegna un evento unico.Non da meno risultano gli spettacoli di teatro per ragazzi in programmazione come matinée degli Istituti Scolastici, in favore dellavvicinamento diretto delle nuove generazioni.La valorizzazione degli spazi, la conservazione del patrimonio, bene paesaggistico e culturale, sono essenziali strumenti di dialogo con e per le comunità, per questo la Rassegna offrirà unesperienza immersiva e trasversale per le diverse fasce di pubblico condensandosi in un evento multidisciplinare.Arsoli (RM), Teatro Comunale La Fenice21 ottobre, ore 17.30Cie Twain physical dance theatreRobin Hoodregia e coreografia Loredana Parrella con Luca Zanni, Elisa Melis, Gianluca Formica testo di Bea Balla voce narrante Enea Tomei consulenza drammaturgica Roberta Nicolai Costumi Andrea Grassicon il contributo di OfficinaTwain14/16 Regione Lazio, con il sostegno del MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, con la collaborazione con: ACS Abruzzo, ATCL Lazio in residenza Teatro Spazio Electa - Teramo, Centro d'Arte e Cultura Città di Ladispoli e Teatro Claudio(teatro in famiglia)24 ottobre, ore 9.30 e 10.45Jobel TeatroArtù ragazzo recon Brian Latini e Davide Mario LoprestiArtisti emergenti rivisitano in chiave di teatro ragazzi un testo epico della cultura nord europea(riservata agli alunni delle scuole)24 novembre, ore 21.00Teatro delle Condizioni AvverseMalacarne Peppino Impastato [amore noi ne avremo]testo Consuelo Cagnati regia Consuelo Cagnati e Andrea Maurizi con Andrea Maurizi e Valentina PiazzaRealizzato in collaborazione con Associazione Libera, Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie e Radio AUT.Premio per l'impegno Civile ANPI del Sannio - Premio miglior regia Concorso Giovani Attori(prosa)14 dicembre, ore 21.00Settimo CieloLa Vecchia Memoria: atto primo - scena primadi Giacomo Sette con Gloria Sapio e Maurizio Repetto disegno luci e musiche di Andrea Caudurocon il sostegno di Comune di Arsoli(prosa)Poggio Mirteto (RI), Sala Farnese20 Ottobre, ore 21.00Teatro delle Condizioni Avverse / La casa della LocustaTaurotanzispirato al Minotauro di Friedrich Dürrenmattregia e drammaturgia Manuela Rossetticon Lidia Di Girolamo, Silvia Miluzzi, Giordana Morandinimusiche eseguite dal vivo di Matteo Colasantivideomapping Simone Palma(multidisciplinare)8 e 9 Novembre, ore 10.30Settimo CieloMozart MC HI ENERGYdi e con Gloria Sapio e Maurizio Repettomusiche originali eseguite dal vivo di Andrea CauduroScene e costumi Lisa SerioSpettacolo vincitore del Bando per la Produzione 2017 della Regione Lazio(riservato agli alunni delle scuole)10 Novembre, ore 21.00Errare PersonaSantissima miaregia e drammaturgia Damiana Leonecon Damiana Leone, Anna Mingarelli, Francesca Reina(prosa e musica)15 Dicembre, ore 21.00Cie Twain physicl dance theatreROMANZA, trittico dell'intimitàcoreografia e regia Loredana Parrellainterpreti Elisa Melis e Yoris Petrillodisegno luci C. Lavezzoli / L. Parrellacostumi Loredana Parrella - Realizzazione Sartoria MulasProduzione TWAIN Centro Produzione Danza RegionaleCon il sostegno del MIBACT e Regione LazioIn residenza Centro d'Arte e Cultura - Città di Ladispoli, Supercinema - TuscaniaPrimo Premio Miglior Coreografia Cortoindanza2011-T.OFF CagliariSelezione Visionari Kilowatt Festival 2013(danza)16 Dicembre, ore 18.00Compagnia Lumen. Progetti, arti, teatro.ISSU. Il mostro della Sabinadi e con Gabriele Genovesespettacolo creato presso la Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina 2017tutor Laura Curino per il progetto "Riparare il Mondo"(teatro in famiglia)Poggio Moiano (RI), Teatro Vicolo Primo11 ottobre, ore 11.30MatutaTeatroStagioni in Città, ovvero le Avventure di Marcovaldocon Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Danilo Sarego e Andrea Zaccheodrammaturgia e regia Titta Ceccanomusiche e canzoni Cerino(riservato agli alunni delle scuole)7 Novembre, ore 11.00Settimo CieloMozart MC HI ENERGYdi e con Gloria Sapio e Maurizio Repettomusiche originali eseguite dal vivo di Andrea Cauduroscene e costumi Lisa SerioSpettacolo vincitore del Bando per la Produzione 2017 della Regione Lazio(riservato agli alunni delle scuole)10 Novembre, ore 18.00Compagnia TucaretIl Mercante di Veneziacon Jacopo Siccardi e Eleonora Angiolettirealizzato con contributo MiBact e Regione Lazio(teatro in famiglia)25 novembre, ore 18.00Cie Twain/Diesis TeatrangoIl Mago dei Fioricoproduzione Twain/Diesis Teatrango/Teatro di Bucineda unidea di Piero Chericiregia e coreografia Loredana Parrellacon Piero Cherici,Elisa Melis, Yoris Petrillomusiche Gentilini/DAlessioBaloon Art Elisa Meliscon il sostegno di Mibact, Regione Lazio, Regione Toscana, in residenza Teatro di Bucine, Centro dArte e Cultura Ladispoli, SpazioTeatro - Montevarchi(teatro in famiglia)Casaprota (RI), Teatro Fausto Tozzi21 ottobre, ore 18.00Produzione Jobel TeatroHappy timesIdeazione Lorenzo Cognatti, con Brian Latini(teatro in famiglia)25 ottobre, ore 11.30MatutaTeatroStagioni in Città, ovvero le Avventure di Marcovaldocon Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Danilo Sarego e Andrea Zaccheodrammaturgia e regia Titta Ceccanomusiche e canzoni Cerino(riservato agli alunni delle scuole)9 dicembre, ore 18.00Compagnia Davide BaldassarriLa Fabbrica di Bollespettacolo di Circo Contemporaneodi e con Davide BaldassarriRealizzato con il contributo di Mibact e Regione Lazio(teatro in famiglia)Per informazioniPer il Teatro di Arsoli (RM):Teatro Settimo Cielo www.settimocielo.netorganizzazione@settimocielo.netPer il Teatro di Poggio Mirteto (RI):Teatro delle Condizioni Avverse www.condizioni avverse.orginfo@condizioniavverse.orgPer i Teatri di Casaprota (RI) e Poggio Moiano (RI):Gruppo Jobel www.gruppojobel.itcentrojobel@gruppojobel.com