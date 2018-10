IL PROGRAMMA 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al via il triennio delle “residenze artistiche nazionali” al Centro Jobel. La Regione Lazio ha recentemente reso noti i nominativi dei 3 centri di eccellenza nazionale che rappresenteranno il Lazio nell’articolata rete delle Residenze Artistiche Nazionali distribuite in tutta Italia nell’ambito della normativa prevista dal Ministero per i Beni le Attività Culturali. Tra questi è stato confermato ancora una volta il Centro Internazionale Jobel.Il dinamico, fiorente e accogliente villaggio “Centro Jobel”, quartier generale del Gruppo Jobel dal 2003 a Torricella in Sabina, è un progetto stanziale dedicato ad artisti professionisti o in formazione, provenienti dalla Regione, dall’Italia e dall’Europa. Un'oasi ricca di un'inesauribile vitalità artistica e umana. La vocazione multiculturale e multietnica del Gruppo Jobel nasce dalla cura, che pervade le stesse strutture, verso la bellezza del teatro in tutte le sue forme e il processo creativo dell’artista nella condivisone d’esperienze. Nello specifico nell’arco dell’anno trascorso la sartoria del Centro Jobel- custode di 20 anni di costumi- ha aderito al circuito virtuoso del riciclo, divenendo “Sartoria Circolare”, un laboratorio di abiti di scena per bambini, ragazzi e produzioni professionali realizzati al 90% con materiali di recupero, vestiti usati, scarti di stoffe.Le residenze rispecchiano un connubio di formazione per le giovani generazioni e lo sviluppo culturale del territorio per mezzo di un’intensa programmazione annuale come laboratori teatrali stabili per tutte le età da anni attivi nei Comuni di Rieti, Cittaducale, Contigliano e Torricella.In un triangolo artistico tra Torricella in Sabina (Centro Jobel), Poggio Moiano (Teatro Vicolo Primo) e Casaprota (Teatro F. Tozzi), con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali e gli Istituti Scolastici “M. Polo” e “F. Ulivi, la stagione prevede l’ospitalità di 4 formazioni multidisciplinari tra Ottobre e Dicembre 2018, ciascuna delle quali lavorerà ad uno specifico progetto connesso al tema annuale della Residenza “REL-AZIONI. L’ALTRO COME DEFINIZIONE DEL SE’”: in questa epoca segnata da incontri e scontri culturali e di civiltà il senso della RELAZIONE CON L’ALTRO acquista un’importanza fondamentale per lo sviluppo delle società contemporanee.I gruppi selezionati per il 2018 sono: la compagnia internazionale blucinQue (progetto BIRD/Osservatorio), la compagnia Tucaret Teatro (progetto Il Mercante di Venezia/Una riscrittura), la compagnia Mai Rojas and the Sculptores of the Air (progetto Lo Scultore dell’Aria) e la compagnia Giuliart (progetto Error 404/Collegamento non trovato).La programmazione è stata inaugurata il 6 Ottobre a Poggio Moiano dallo spettacolo per famiglie “Greenland” a cura del duo Luca Pellino e Letizia Spata sul rapporto “uomo – natura”: significativo preludio ad ogni altra tipologia di relazione.Sono inoltre previste prove aperte, visite scolastiche presso la Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel e workshop teatrali per le scuole partner.A dicembre cominceranno le selezioni per i gruppi da inserire in ospitalità per la prossima annualità.Info: www.gruppojobel.it