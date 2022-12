RIETI - Non al meglio dopo il risentimento nella sfida contro Latina, non dovrebbero esserci problemi a Milano per Jordan Geist, della Npc Kienergia Rieti, ancora a mezzo servizio.

La nota del club: "Gli esami a cui è stato hanno dato ha riportato un lieve versamento ed una leggera infiammazione che però non ha interessato il legamento. Geist andrà quindi gestito, per quanto riguarda i carichi di lavoro nelle prossime settimane, ma si allenerà regolarmente con la squadra”.