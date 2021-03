Nuovo direttivo per Next Rieti, la presidente è Janira Grillotti

RIETI - Nuovo direttivo per Next Rieti che porta alla guida una squadra di giovani generazioni e molto al femminile. Ginevra Flaviani in carica dal 2019 passa il testimone alla 19enne reatina, Janira Grillotti.

A completare il team, scelto dall’Assemblea elettiva del 6 febbraio, l’ingresso di Victoria Garziano (vicepresidente e segretario) e Roberta De Santis (tesoriere) affiancate dai riconfermati Letizia Vannicelli e Mario Febroni (entrambi consiglieri).

Next Rieti - Associazione nata nel 2017 per favorire nel territorio reatino, sviluppo sostenibile, cultura della conoscenza, innovazione e inclusione sociale - cambia così passo pur mantenendo saldi i principi fondanti, a cominciare dall’empowerment giovanile che resta alla base del nuovo corso, rigenerato, costruito sul cambiamento e pronto alle sfide dei prossimi anni.

“Sicuramente -dichiara la neopresidente Janira Grillotti- superando stereotipi e lavorando sul rispetto dell’identità di genere, su ruolo e riconoscimento delle donne, lotta al bullismo e cura della bellezza. Consapevolezza di sé, formazione e rapporto con il territorio. Il nuovo direttivo ripartirà da qui -aggiunge Grillotti- e sono orgogliosa di farne parte, rappresentando insieme al resto del team la volontà di ingaggiare altri coetanei e coinvolgerli in progetti costruiti su di noi, sul tempo che stiamo vivendo e per il futuro a Rieti”.

“Molto dobbiamo al direttivo uscente che ringrazio -conclude Janira Grillotti- abbiamo condiviso un passaggio importante, in un anno difficile, e segnato insieme il prossimo imminente itinerario: portiamo a Rieti 'Prime Minister' la Scuola di Politica per giovani donne. Sui social di Next Rieti stiamo per annunciare tutti i dettagli”.

