RIETI - E' scomparso l'avvocato Antonio Serani, per lungo tempo avvocato della Cgil Rieti e consigliere comunale.



E' stato anche membro della commisssione tributaria provinciale e regionale e presidente del Co.Re.Co. Serani è morto all'ospedale de Lellis di Rieti.



IL CORDOGLIO DELLA CGIL

"La Camera del Lavoro CGIL Rieti Roma Est valle dell’Aniene esprime il più Profondo cordoglio per la morte dell’Avvocato Antonio Serani per molti anni Legale dell’ufficio Vertenze della nostra Camera del Lavoro.

Vogliamo ricordare l’Avvocato Serani per il Suo impegno come Consigliere Comunale e Presidente del Co.Re.Co.; componente delle Commissioni Tributarie in Provincia e nella Regione Lazio e sempre in campo per le battaglie a difesa dei Diritti dei Lavoratori e dei più deboli. La Cgil si strige con un forte abbraccio alla moglie Emilia ed a tutti i familiari. I funerali si terranno domani 7 Settembre alle 10 nella Chisa Regina Pacis di Rieti".

Gioved├Č 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17



