RIETI - Un'improvvisa ondata di maltempo oggi pomeriggio in Sabina ha creato una serie di problemi a causa dell'abbattimento di piante e il distacco di rami dalle alberature. La pioggia battente e il forte vento, nonostante la brevità dell'evento atmosferico, non hanno fatto mancare alcune criticità. Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco.



Nel comune di Toffia in località Carlo Corso delle piante abbattute dal vento si sono accasciate sui fili di collegamento dei pali della telefonia e sul posto sono intervenuti anche i tecnici Telecom per la valutazione della situazione di pericolo e il ripristino dei danni causati dal maltempo. Piante sui cavi della pubblica illuminazione invece nel territorio del comune di Forano in località Gavignano dove, nell'area del vocabolo Rio Pertica, una pianta cadendo ha lasciato scoperti i cavi elettrici. Sul posto è stato necessario anche l'intervento di tecnici specializzati.



Problemi anche nel piccolo centro di Nespolo dove sulla strada provinciale si sono riversati detriti e massi che si sono distaccati da una parete rocciosa probabilmente a causa dell'abbondante precipitazione avvenuta nell'arco di poco tempo.

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA