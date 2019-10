RIETI - Uno duo di artiste reatine, al secolo Valentina Cesarini e Valentina Rossi, incanteranno il pubblico del Real Collegio di Lucca sabato 19 ottobre alle 21.



Ospiti dell'importante evento Lucca Jazz Donna 2019 con una versatilissima fisarmonica e una voce di pregio Le Valentine stanno divulgando la loro musica in Italia e all'estero. Hanno da poco inciso un lavoro discografico con l'importante etichetta Egea (AlfaMusic).



Di recente ospiti televisive della rubrica "Do Re Ciak Gulp" di Vincenzo Mollica il loro Cd ha ricevuto il plauso di artisti di fama internazionale come Richard Galliano e Mariapia De Vito. © RIPRODUZIONE RISERVATA