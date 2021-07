Rieti, scontro tra un'auto e un trattore: anziano ferito

Giovedì 15 Luglio 2021, 21:38

RIETI - Incidente nel pomeriggio lungo la Turanense. Ferito un 80enne. Al vaglio dei carabinieri la dinamica incidentale del sinistro che ha visto coinvolti un autoveicolo ed un trattore.

Forse una disattenzione o una manovra azzardata a causa l'incidente che ha portato al ferimento dell'anziano. Sul posto anche una unità mobile del 118 e personale di soccorso dei vigili del fuoco. L'80enne è stato rianimato e stabilizzato sul posto. Le sue condizioni rimangono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Disagi per la viabilità con la Turanense rimasta temporaneamente bloccata durante le operzioni dei soccorritori.