RIETI - Autovettura in fiamme nel territorio del Comune di Borgorose nelle vicinanze del casello autostradale Salto-Cicolano. Ancora da accertare le cause dell'improvviva combustione che ha bruciato solo la parte anteriore del veicolo, forse un guasto all'impianto di alimentazione a gas Gpl.



Sul posto provvidenziale il passaggio casuale di un mezzo per la manutenzione stradale dotato di un serbatoio di acqua. L'intervento immediato ha permesso di estinguere le fiamme evitando il pericolo di eventuali esplosioni a causa della presenza del gas nel veicolo. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco del comando di Rieti e una squadra antincendio proveniente da Avezzano per la messa in sicurezza del mezzo, un monovolume. © RIPRODUZIONE RISERVATA