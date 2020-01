RIETI - Concorrente reatino a I soliti ignoti, su Rai 1, condotto da Amadeus.



Si tratta di Domenico Allegri, commerciante in via Roma, in pieno centro.

Il montepremi era di 77.500 euro, ma la scelta sul parente dell'ignoto non è andata a buon fine. Da indovinare il fratello o la sorella tra gli 8 candidati. La sua scelta, nel finale, è andata sulla ignota 1, mentre in realtà era la numero 6.

Sfuma la possibilità di vincere 77.500 euro.