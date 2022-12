Una nuova conferenza sui giovani e lo sport all'OpenHub di via Pennesi

RIETI - Dopo il successo del primo appuntamento dedicato allo sport di squadra nell’età dello sviluppo, continua il ciclo di conferenze organizzato dalla Pro Calcio Studentesca all’OpenHub di Rieti, in Via Pennesi 2. Il secondo incontro, previsto per oggi dalle 18.30 alle 20, si concentrerà sullo sviluppo delle capacità motorie e coordinative dei giovani atleti: a relazionare in merito sarà Andrea Quirini, dottore in Scienze Motorie e allenatore Uefa B, nonché membro della stessa Studentesca.



Attenzione particolare per il calcio, anche se non mancheranno riferimenti ad altri sport di squadra tutti utili ad un armonico sviluppo umano e motorio del bambino. Al centro anche l’Evolution Programme della FIGC, progetto che vede l’attenta partecipazione della Pro Calcio, oltre a proposte di allenamento per i giovani atleti tramite la visione di video. Un incontro, come tutti i 5 del ciclo, aperto a tutti e che si chiuderà con un confronto finale dove non mancheranno gli spunti per tutti i tecnici di settore giovanile di ogni sport.