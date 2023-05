Rieti, furto notturno di un costoso mezzo meccanico da un cantiere

RIETI - In via Salaria per L’Aquila colpo notturno di ladri da cantiere che rubano un costoso mezzo d’opera per il sollevamento carichi presente all’interno di un cantiere a Santa Rufina. Solo al mattino la scoperta del furto del mezzo meccanico. Furto avvenuto nella notte di un sollevatore telescopico rotativo utilizzato dalla ditta per effettuare varie tipologie di lavori all’interno dell’area cantierata.

Un costoso furto di nicchia in considerazione dell’elevato costo del mezzo superiore ai 100mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che potrebbero avere nella loro disponibilità i filmati delle telecamere del circuito di sicurezza dell’area per risalire ai responsabili.