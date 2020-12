Rieti, "Dentro e dopo il Covid": oggi l'evento in streaming della Fondazione Varrone

RIETI - Dentro e dopo il Covid, l’Italia che era, il Paese che sarà: è l’interrogativo che accompagna molti in questa fase così drammatica e che la Fondazione Varrone girà a tre personalità di rilievo del mondo della cultura, della società e della filantropia. Lo storico Franco Cardini, il presidente del Censis Giuseppe De Rita e l’avvocato Giuseppe Guzzetti, già presidente della Fondazione Cariplo e dell’Acri, saranno i protagonisti dell’evento in programma oggi, martedì 1° dicembre, a partire dalle 17,30 che si potrà seguire in diretta sul canale You Tube e sulla pagina Facebook della Fondazione Varrone e, via radio, sulle frequenze di Mep Radio.

Ad introdurre il confronto sarà il presidente della Fondazione Antonio D’Onofrio: “Siamo in una fase delicatissima della vita sociale ed economica del Paese, scandita da un’emergenza sanitaria che ancora non rientra. La Fondazione, pure molto impegnata nel sostegno alla salute pubblica e al volontariato, coltiva da mesi il bisogno di prepararci e preparare il territorio al dopo. Già nel luglio scorso promuovemmo un tavolo di confronto tra i principali decisori locali. Ora allarghiamo virtualmente il confronto a tre personalità di rilievo nazionale come Cardini, De Rita e Guzzetti. Col Covid a fare da spartiacque con l’Italia che era, proviamo a immaginare con loro il Paese che sarà”.

