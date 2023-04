Rieti, al cinema Moderno il documentario sul Covid e i vaccini

RIETI - Il film documentario “Invisibili” arriva oggi a Rieti al Cinema multisala Moderno. Il regista Paolo Cassina, vincitore del Premio Ilaria Alpi, ha realizzato un film documentario che raccoglie le testimonianze sulle reazioni al vaccino antiCovid.

Il tema. Un’inchiesta sugli effetti dando voce a chi si è vaccinato e pensa di essere stato danneggiato. In sala testimonianze di medici ed esperti. Al termine della proiezione che si terràoggi con inizio alle 17.30 seguirà un dibattito. Invitate le istituzioni locali, autorità mediche e scolastiche. Il documentario, prodotto da PlayMasterMovie, della durata di 91 minuti, e distribuito nei Cinema da Emera Film, è stato realizzato nel corso del 2022 e raccoglie le testimonianze dei medici e professionisti e delle persone che hanno subito gli effetti avversi del vaccino Covid19.

Gli obiettivi. L’intento di “Invisibili” come ha evidenziato più volte Cassina - non è dare voce ai no-vax, ma ascoltare le storie di chi è rimasto danneggiato dal vaccino e non viene ascoltato. Al termine della proiezione seguirà un dibattito, il pubblico potrà rivolgere domande ai medici ed esperti per creare uno spazio di confronto nel quale tutte le idee potranno essere espresse nel rispetto di tutte le posizioni. Il documentario vuole portare l’attenzione sulla situazione analizzando alcuni casi, ascoltare il parere dei professionisti del mondo della sanità e della magistratura, e parlare di cure.