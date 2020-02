© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sorpresi in auto con 200 grammi di hashish, arrestati due uomini di 30 anni di Poggio Moiano.Due uomini di 30 anni di Poggio Moiano sono stati arrestati poichè trovati in possesso di oltre 200 grammi di hashishI carabinieri hanno fermato per controllo l'auto sulla quale i due viaggiavano in via Salaria nel comune di Montelibretti. Il loro atteggiamento nervoso ha spinto i militari ad approfondire il controllo e, occultati all'interno dell'autovettura, hanno trovato due panetti di circa 100 grammi l'uno. Le successive perquisizioni domiciliari ha permesso ai Carabinieri di Montelibretti di trovare e sequestrare altri 20 grammi della stessa sostanza oltre a tutto il materiale utile per il confezionamento delle singole dosi. Trovati anche circa 200 euro in contanti, ritenuto il provento dello spaccio. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.