Al palazzetto dello sport di Magliano Sabina torna il croccante solidale più lungo del mondo

RIETI - Torna, al palazzetto dello sport di Magliano Sabina, il croccante solidale più lungo del mondo. Per il secondo anno consecutivo l'associazione "Arnies MariaChiara Segato Onlus" di Corchiano ha organizzato l'evento che si svolgerà domani, 2 marzo, a partire dalle 15.30. Tra esibizioni, musica e sport, le sapienti mani delle donne dell'associazione metteranno in cottura e stenderanno un lungo croccante lungo che sarà tagliato e omaggiato a fronte di un'offerta.

L'obiettivo dell'iniziativa, patrocinata dal Comune di Magliano Sabina, è quello di raccogliere fondi per sostenere attività di supporto alle popolazioni che vivono un disagio, in Italia come anche nel mondo. L'associazione finanzia anche in Congo progetti tesi ad aiutare le persone originarie di quel Paese a restare nella loro terra garantendo il diritto all'alimentazione, ma anche all'istruzione.

«Per noi - spiegano gli organizzatori dell'evento - il croccante racchiude in se molti significati: è fatto con tante conniole coltivate nel rispetto dell'ambiente e salvaguardia del nnostro territorio.

La sua dolcezza ci regala momenti di serenità. L'unione delle nocciole rappresenta l'amore e l'amicizia di tutti noi nel sentirci partecipi ai progetti per il bene comune».

Durante il pomeriggio si esibiranno i ballerini di "Lide dance school", "Klab asd" e di "Aerial sporting asd" con le loro performance di danza aerea; gli atleti della "Jska" del karate; e le majorettes di Torri in Sabina. Ospiti anche gli atleti della squadra olimpica Asd "Frecce azzurre" di tiro con l'arco.