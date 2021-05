Superato il tetto delle 65mila dosi di vaccino anti Covid somministrate nel Reatino: 20% di immunizzati

RIETI - Aggiornamento Campagna Vaccinale anti-Covid19 Asl Rieti. Ad oggi superato tetto delle 65.000 dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti (65.203). 42.005 prime dosi (di cui 32.126 Pfizer, 9.590 AstraZeneca, 288 Moderna) e 23.198 seconde dosi. Il totale degli immunizzati in provincia di Rieti raggiunge il 20%.

12.987 la popolazione over 80 anni vaccinata. Di questi, 11.334 sono stati vaccinati in prima dose (87%) e 10.257 in seconda dose (79%).

3.384 sono le persone non autosufficienti vaccinate al proprio domicilio.

