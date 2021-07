Focolaio di contagi Covid a Manfredonia, coinvolti anche reatini

Venerdì 9 Luglio 2021, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 14:12

RIETI - Focolaio di contagi a Manfredonia, nel Foggiano, coinvolti anche persone provenienti dal Reatino. E infatti tra le Asl che hanno contattato il villaggio turistico c'è anche quella di Rieti.

«Abbiamo cercato di far rispettare il distanziamento sociale. I ragazzi sono sempre stati in luoghi aperti per salvaguardare la situazione e abbiamo messo in atto tutte le norme che il caso impone». Lo ha detto Vincenzo Picardi, amministratore del villaggio African Beach di Ippocampo di Manfredonia, che ha ospitato il campus estivo organizzato dal tour operator «Scuola Zoo Viaggi», al termine del quale alcuni adolescenti sono risultati positivi al Covid.

«Durante il soggiorno - ha aggiunto - non abbiamo avuto segnalazione di sintomatologie tipiche del virus tra i ragazzi. Ma nei giorni scorsi siamo stati contattati da varie Asl d'Italia: Roma 4 e Rieti, in primis che ora stanno eseguendo un tracciamento dei possibili contagi. Noi di contro abbiamo subito informato la Asl di Foggia. Attuiamo giornalmente il protocollo anti contagio che prevede la sanificazione degli ambienti. Abbiamo - ha concluso - sanificato lettini, sdraio, attrezzatura da piscina ma anche bungalow e camere».