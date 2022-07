Successo del convegno “Rigenerazione urbana, edilizia sportiva e modalità di accesso ai fondi”

RIETI - Tenuto nel pomeriggio di giovedì 30 giugno, nella Chiesa di San Giorgio a Rieti, il convegno Scais & Coni Lazio, dedicato allo sport e alle strutture sportive.

Evento di grande successo, partecipato sia dagli ordini professionali, con i corrispettivi presidenti: Arch. Fabio Miluzzo, Ing. Vitaliano Pascasi e il consigliere collegio geometri Alessio Piermarini che da diverse realtà del mondo sportivo. «Grazie alle autorità Civili e Militari la vostra presenza è stata un valore aggiunto a testimonianza del valore trasversale dell’evento», commenta Emanuela Perilli, delegata Coni per la provincia di Rieti.

Momento di formazione e confronto su alcune tematiche, come il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nel processo della riqualificazione urbana, rivolgendo una particolare attenzione alle opportunità per l’impiantistica sportiva della Provincia di Rieti e alle possibilità di finanziamento poste in essere dal nuovo bando “Sport e Periferie” e dall’Istituto per il Credito Sportivo.

Ad onorare l’evento la presenza del Sindaco Daniele Sinibaldi, dell'assessore Regionale Claudio Di Berardino, dell'assessore a sport e turismo e vicesindaco Chiara Mestichelli, del Presidente del Comitato Regionale Coni-Lazio dott. Riccardo Viola, e i rappresentanti di due delle più prestigiose Università del Lazio; il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma – Foro Italico dott. Attilio Parisi e il Coordinatore del nuovo Corso di Laurea in “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” dell’Università degli studi della Tuscia, il dott. Marco Barbanera.

Relatori: Ing. Dario Bugli, arch.Stefania Montagna- arch. Sara Antonicoli, ing. Massimo Veronese, ing. Sandro Orlando, avv. David Sebastiani, arch. Franco Vollaro, dott. Massimiliano Fratini, arch. Raffaele Sebastiani.