RIETI - L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, rende noto che è stata pubblicata – disponibile sull’Albo Pretorio Online dell’Ente - la Graduatoria Provvisoria delle istanze pervenute per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2019.Si comunica che:1) Il termine perentorio per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato in 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine in assenza di ricorsi, la graduatoria si riterrà approvata in via definitiva. Il ricorso dovrà essere presentato:- a mano presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1;- a mezzo posta con Raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo. “Comune di Rieti – Ufficio Casa – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – 02100 Rieti” (farà fede la data di spedizione postale);- per posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rieti.it.2) L’entità del contributo e l’erogazione ai cittadini beneficiari è subordinata allo stanziamento, alla concessione e al trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio al Comune di Rieti, pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni, così come definito nell’avviso pubblico.