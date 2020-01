Ultimo aggiornamento: 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In casa Rieti scoppia il caso Cristian Esposito. E' questo quanto emerge nel post gara di Ternana - Rieti direttamente dalle parole del tecnico amarantoceleste Roberto Beni: «Quando siamo arrivati al campo mi è stato comunicato che il ragazzo doveva andare in tribuna per volontà da parte di De Gennaro. Sono successe cose gravi, che non riguardano il calcio, mi prenderò qualche ora per valutare».Insomma, Cristian Esposito in tribuna per volontà della società, una decisione che sembra aver fatto arrabbiare Beni: «Dimissioni? Per me le dissioni non esistono come regola generale, però esistono dei ruoli da mantenere e la professionalità. Faccio le mie scelte a testa alta finché me ne danno possibilità. Non so se sono un buon allenatore, ma di sicuro sono una persona che ha parlato sempre con grande onestà. Sono successe comunque delle cose importanti che non starò qui a raccontare».Sì attendono quindi sviluppi in merito ad una vicenda che ha ancora dei lati oscuri. L'analisi del tecnico si sposta poi sulla gara: «Risultato bugiardo? Continuiamo a ricevere complimenti ma non facciamo punti. Sapevamo con i cambi di gioco di poter mettere in difficoltà la Ternana. Questa sera sui gol non abbiamo commesso errori particolari, abbiamo creato pericoli. C'è da andare avanti a lavorare».Anche Gallo, tecnico della Ternana, elogia il Rieti: «Il Rieti ha meriti, è venuto a giocare una partita spensierata. Noi sicuramente non brillantissimi però abbastanza padroni del campo. Il rigore? Bellissima parata di Iannarilli, Zampa aveva calciato bene». Poi glissa sulla sconfitta della Reggina: «Andiamo avanti».