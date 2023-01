Il Comune di Rieti ottiene un finanziamento di 7 milioni di euro per rinnovare il parco mezzi

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini, annunciano che il Comune di Rieti ha ottenuto un finanziamento di 7.083.593 euro dalla Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio finalizzati all’acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale.

«La notizia del finanziamento ottenuto dal Comune di Rieti è certamente positiva – commenta il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Il fondo ci permetterà di rinnovare e implementare la flotta a disposizione del Trasporto pubblico locale, acquistando mezzi moderni, ecologici e più performanti, in linea con le attuali necessità del settore, con un’attenzione particolare al green e alla sostenibilità ambientale. Attraverso il finanziamento puntiamo anche ad acquistare nuovi mezzi per il trasporto scolastico».

«Colgo, inoltre, l’occasione per annunciare – aggiunge il Presidente di Asm Vincenzo Regnini – che l’azienda, proprio in questi giorni, ha acquistato 6 autobus che entreranno in servizio su Rieti già dalle prossime settimane. I bus acquistati ci permettono di svecchiare il nostro parco mezzi e di garantire, quindi, un miglioramento del servizio».