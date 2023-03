Comune di Rieti, pubblicata sull’albo pretorio online la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erp

RIETI - L’assessore alle Politiche Sociali, Giovanna Palomba, informa che l’Ufficio casa del Comune di Rieti ha provveduto a pubblicare sull’albo pretorio online dell’Ente l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Erp destinati all’assistenza abitativa relativa alle istanze pervenute sino al 31 dicembre 2020.

Termine presentazione domande ed aggiornamento per assegnazione alloggi Erp

L’assessore alle Politiche Sociali, Giovanna Palomba, informa che l’Ufficio Casa dell’Ente ha provveduto a pubblicare sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti l’avviso che fissa il termine per la presentazione di domande ed aggiornamenti per l’assegnazione di alloggi ERP relativamente al Bando Generale approvato in data 27.11.2014.

In vista della pubblicazione del nuovo Bando Generale per l’assegnazione degli alloggi Erp, si avvisa che il termine ultimo per la presentazione delle domande e degli aggiornamenti di domande già presentate, relativamente al Bando Generale 2014, è fissato per il 31 marzo 2023.

A far data dal 01 aprile 2023 e fino alla pubblicazione del nuovo Bando Generale, eventuali domande ed aggiornamenti per l’assegnazione degli alloggi Erp che saranno depositati non saranno presi in considerazione.