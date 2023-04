Rieti, sorpresi con coltelli nello zaino: due minorenni denunciati

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno denunciato in stato di libertà al Tribunale di Minorenni di Roma, per detenzione abusiva di armi, due minorenni incensurati.

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, i militari hanno controllato i due ragazzi nel centro del piccolo paese sabino.

La perquisizione personale ha permesso di trovare, negli zaini, nascosti tra i libri di scuola, due coltelli a serramanico, delle dimensioni di 22 e 17 cm.

I due coltelli sono stati sottoposti a sequestro.