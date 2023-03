Rieti, cavallo partorisce un puledro in strada: intervento e soccorso dei carabinieri forestali

RIETI - Imbattersi per strada in un cavallo in libera circolazione non è certo un fatto insolito ma sicuramente molto più singolare è la circostanza di vederlo partorire in strada.

E’ quanto accaduto a nel territorio del Comune di Cottanello nella piccola frazione di Fontemonaci nella tarda serata quando un uomo, che si trovava a transitare lungo la Strada provinciale 48, si è improvvisamente imbattuto in un cavallo che aveva appena dato alla luce un puledrino in strada. Con senso civico ha allertato subito il personale dei carabinieri-forestale che, una volta sul posto, ha provveduto a farsi carico della situazione per il benessere e la messa in sicurezza degli animali.