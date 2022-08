Longone ricorda Chiara Capponi con i carabinieri, omaggiato il maestro Di Silvestro

RIETI - Si è svolto il 23 agosto a Longone Sabino il festival della musica per il 60esimo memorial “Chiara Capponi” giovane musicista deceduta nel 2016 in un incidente stradale.

In ricordo di Chiara si sono esibite in piazza del colle, alla presenza delle massime autorità provinciali la Fanfara dei carabinieri di Roma e la gemellata banda musicale “Attilio Verdirosi” di Longone Sabino di cui chiara amante della musica era una apprezzata componente, passione portata avanti oggi dal papà Stefano entrato anche lui a far parte della banda musicale di Longone.

Evento presentato dalla conduttrice televisiva Serena Gray, organizzato dalla famiglia della ragazza scomparsa con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dall’associazione proloco e dalla sezione dell’associazione nazionale carabinieri di Longone Sabino.

Durante la cerimonia il sindaco Mauro Novelli ha conferito, su proposta del presidente della sezione carabinieri, al maestro della Fanfara dei carabinieri di Roma luogotenente Danilo Di Silvestro la cittadinanza onoraria, alla presenza del prefetto di Rieti Gennaro Capo, il comandante provinciale carabinieri di Rieti colonnello Bruno Bellini comandante provinciale della Guardia di Finanza il colonnello Andrea Alba, il dirigente della polizia anticrimine della Questura di RietiCastelluzzo, il sostituto Procuratore della Repubblica di Rieti dott. Lorenzo Francia, il comandante del gruppo Carabinieri forestale Irene Davi, il comandante della compagnia Carabinieri di Rieti Beneduce, dal sindaco di Concerviano Pierluigi Buzzi e di rappresentanti dell’associazione nazionale Carabinieri di Rieti, Cittaducale e Carsoli.

Dopo la consegna della cittadinanza onoraria il maestro della Fanfara ha omaggiato il pubblico e il comune di Longone Sabiano dell’inno di Longone Sabino, ideato e creato appunto dai musicisti della Fanfara.