Rieti, scade il 24 luglio il bando per sostenere con contributi a fondo perduto le imprese locali della filiera turistica

RIETI - Scade il prossimo 24 luglio il bando per sostenere con contributi a fondo perduto le imprese locali della filiera turistica, che ha particolarmente risentito delle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

Il Bando, realizzato nell’ambito del Progetto Tipicamente Rieti cofinanziato da Unioncamere Lazio, è disponibile al link http://www.ri.camcom.it/P42A0C236S177/Bandi-di-gara.htm e prevede agevolazioni per le imprese che al momento della presentazione della domanda, oltre ad essere in regola con il pagamento del diritto annuale, possiedono i seguenti codici ateco o sottocategorie degli stessi: 55 – attività di alloggio, 56 – ristorazione, 77.21 – noleggio, 79- servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, 90- attività creative, artistiche e di intrattenimento, 93- attività sportive, di intrattenimento e di divertimento.

Le risorse camerali stanziate sono pari a 30mila euro ed il contributo (voucher) per ogni singola azienda potrà raggiungere 2mila euro, con un’entità massima di agevolazione fino al 70% delle spese ammissibili.

Le spese ammissibili sono relative alle strategie di comunicazione, commercializzazione e promozione del turismo di prossimità e del turismo più in generale tra cui quello culturale ed enogastronomico nella provincia di Rieti. A titolo esemplificativo potranno essere quindi finanziati: campagne promozionali a pagamento attraverso i social e/o canali crossmediali, la definizione dei messaggi di sicurezza da trasferire ai clienti attraverso la comunicazione, lo sviluppo di app, QR code e/o siti web per la gestione della clientela (delivery, CRM, pagamenti on line, ecc), l’adeguamento delle informazioni relative sui servizi offerti e sui regolamenti locali, la cartellonistica informativa e/o promozionale, le consulenze specialistiche sulle tematiche della comunicazione digitale e della commercializzazione, la gestione della consegna a domicilio, la consulenza per la realizzazione di pacchetti turistici ad hoc, la promozione della fruizione sostenibile del territorio promuovendo il turismo slow (in bici e a piedi), lo sviluppo della mobilità dolce (cammini, ciclovie, ippovie).

Possono essere rendicontate le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 30esimo giorno successivo alla data del provvedimento di concessione.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Rieti oppure l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti ai seguenti riferimenti telefonici ed email: 0746/201364, azienda.rieti@ri.camcom.it.

