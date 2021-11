Toffia vince al debutto in Terza e dedica il successo a Valerio Ciceroni: «Un amico e un compagno»

Martedì 2 Novembre 2021, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 12:14

RIETI - Domenica scorsa Valerio Ciceroni sarebbe stato in campo a Petrella Salto con la maglia del Toffia. Il 31enne centrocampista coresino era pronto a disputare la stagione con la maglia del team che si riaffacciava in Terza categoria dopo 20 anni. E invece un destino crudele ha deciso diversamente.

La squadra sabina ha giocato anche per lui e ha vinto 4-2 nella gara d'esordio del campionato provinciale contro il Capradosso, altra squadra che è tornata in campo dopo alcune stagioni vissute anche in Prima categoria. Successo in rimonta per i sabini, dopo un avvio di gara sofferto a causa anche dell'emozione per il debutto, grazie alle reti di Ferretti, Madonia, Mangiante e Gara .

Alla fine la dedica di squadra e staff :«Al nostro amico e compagno Valerio Ciceroni».