Ultimo aggiornamento: 10:45

RIETI - Il Rieti Under 17 e Under 15 scendono in campo contro la Lucchese per dimenticare la doppia sconfitta nel derby con la Viterbese nell’ultimo turno di campionato.Nella decima giornata del girone C delle rispettive categorie giovanili di Lega Pro le due squadre sabine ospiteranno al Gudini i pari età toscani che domenica scorsa hanno invece osservato un turno di riposo: alle 13 scenderanno in campo i Giovanissimi allenati da Leonardo Desantis, arbitro Hamza Ashkar di Ciampino, mentre alle ore 15.00 gli Allievi di Mirko Pagliarini, arbitro Davide Testoni di Ciampino coadiuvato da Giulio Della Bella di Roma 2 e Andrea Scionti di Roma 1.Due partite sulla carta abbordabili viste le rispettive posizioni in classifica ma che non bisogna assolutamente sottovalutare.Per gli Allievi di Pagliarini un risultato positivo è necessario per cancellare la brutta sconfitta con la Viterbese di domenica scorsa persa 4 a 1 dove gli amarantocelesti hanno subito la superiorità degli avversari. Ma già domani con la Lucchese Principi e compagni potranno dimostrare che quello di domenica scorsa è stato soltanto un incidente di percorso: i toscani infatti in questo avvio di stagione hanno collezionato 7 punti, 2 in meno del Rieti, e in 4 gare fuori casa hanno perso due volte e pareggiato e vinto una volta ciascuna.«Speriamo che la lezione di Viterbo ci sia servita da insegnamento - commenta il tecnico Pagliarini - E’ vero che stiamo parlando di ragazzi giovani ed è quindi giusto evitare metter loro addosso troppe pressioni ma è necessario ogni volta metterci impegno e voglia di crescere: abbiamo troppi alti e bassi. Comunque in settimana ci siamo allenati bene, mi auguro di fare una bella gara».Per i Giovanissimi di Desantis invece la partita sembra essere più abbordabile non fosse altro per una classifica che vede la Lucchese ultima in classifica con un punto conquistato tra lue mura amiche e con quattro sconfitte su quattro lontano da casa. Il Rieti da parte sua nelle ultime uscite ha fatto vedere buoni miglioramenti e anche nella sconfitta contro la Viterbese ha tenuto bene il campo facendosi sorpassare soltanto alla fine, contro la Lucchese bisognerà quindi continuare a viaggiare sul percorso di crescita intrapreso.«In settimana abbiamo fatto un’amichevole con la Ternana nella quale abbiamo provato nuove soluzioni e sono andate bene - commenta Desantis - Anche lo staff della Ternana ci ha fatto i complimenti, adesso speriamo che arrivino anche i punti: non tanto per la classifica che, per carità, è importante ma soprattutto per il morale dei ragazzi che si stanno impegnando e applicando moltissimo».Arezzo-ViterbeseCarrarese-SienaPistoiese-OlbiaPontedera-PisaRiposa ArzachenaPontedera 19Viterbese 15Pistoiese 14Arezzo e Siena 13Carrarese 10Rieti e Pisa 9Olbia e Lucchese 7Arzachena 3Pontedera e Pisa19Siena 17Pistoiese 16Viterbese 15Arezzo 12Carrarese 10Rieti 7Olbia 4Arzachena 3Lucchese 1