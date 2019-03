LA JUVE IN BAMBOLA: RIETI, CHE TOMBOLA!

RIETI - Un lunedì sera dolce per i colori amarantocelwesti sia per chi era al Menti (una decina gli ultras reatini) sia per chi ha seguito la partita su Rai Sport. Il Rieti è tornato a casa con un punto prezioso dalla trasferta di Castellammare di Stabia contro la capolista Juve Stabia raggiunta da un gol di Gondo poco prima del triplice fischio. Insomma, la giusta via per raggiungere la salvezza, come riporta lo scritto dello storico tifoso Mauro MaialiPrimi dieci minuti, è da pensar:"Che cosa mai siamo venuti a far?La Juve Stabia ci seppellirà!Dopodiché la Rieti, scopriam c'è......Dopo un'altrui grandiosa rovesciataGondo sbaglia per poco, che frittata:Al gol mancato segue il gol subitoMa, con il lieto e inaspettato fineCantiamo ai nostri un cor più che sublimeQuesta è la via per andare in salita:Ce ne è, tra i reatini cor, di vita!