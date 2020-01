RISULTATI I GIORNATA DI RITORNO

PROGRAMMA II GIORNATA DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stagione 2019/20 che entra nel vivo per le 12 squadre di Terza Categoria, ormai giunte alla fase di ritorno, dopo aver appassionato i tifosi con una classifica in continuo mutamento: il Santa Maria resiste in vetta, inseguito dalla Torpedo, sotto di un punto, e dal Real Gavignano Ponzano che occupa stabilmente il gradino più basso del podio.La seconda di ritorno si apre con due match sui campi sabini: a Cantalupo la Gens se la vedrà col Collevecchio, mentre a Montopoli i padroni di casa ospitano il Suna Nersae. La Torpedo torna al Gudini per dare il meglio contro lo Scandriglia e sperare nella vittoria del Real Vazia, al quale tocca la capolista Santa Maria. Domenica pomeriggio impegnativa anche per il Poggio Bustone, pronto ad ospitare il Real Gavignano per tentare di accorciare le distanze, in contemporanea con Real Montelone-Poggio Catino.Poggio Catino – Poggio Bustone 2-3Real Gavignano – Montopoli 3-2Santa Maria – Real Monteleone 4-3Suna Nersae – Gens Cantalupo 0-4Collevecchio – Torpedo 0-1Scandriglia – Real Vazia 2-3Sabato 18 ore 14.30Gens Cantalupo – Vigor Collevecchio (D’Orazi di Rieti)Montopoli – Suna Nersae (Russo di Rieti)Ore 15.00Torpedo – Scandriglia (Pogaci di Rieti)Domenica 19 ore 11.00Real Vazia – Santa Maria Calcio (Matteucci di Rieti)Ore 14.30Real Monteleone – Poggio Catino (Sofia Petrillo di Rieti)Poggio Bustone – Real Gavignano (A. Bertini di Rieti)Santa Maria 31Torpedo 29Real Gavignano Ponzano 28Real Monteleone, Poggio Bustone 23Real Vazia 18Vigor Collevecchio, Gens Cantalupo 16Scandriglia 10Poggio Catino 7Montopoli 5Suna Nersae -1