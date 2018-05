di Christian Diociaiuti

RIETI - Al Rieti serve vincere contro la Vibonese per centrare la semifinale scudetto. I calabresi hanno sconfitto davanti al pubblico di casa il Potenza nella seconda gara del triangolare che regala un posto (o forse due dipende dagli altri due gironi) nella final four. Dunque, lucani eliminati e calabresi che devono affrontare il match decisivo di mercoledì col Rieti (alle 16 allo Scopigno): con una vittoria gli amarantocelesti sarebbero primi.



Domani ripresa degli allenamenti con Scotto in forte dubbio per la sfida di mercoledì a causa di problemi a un polpaccio.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58



