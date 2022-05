Casperia vince ancora: la Prima categoria è a un passo. Cinquina Cittareale, tris Piazza Tevere

RIETI - Cala il sipario sulla ventitreesima giornata del campionato di seconda categoria, weekend ric co di goal e scontri diretti che hanno ancor più definito la classifica generale.

Vince ancora Casperia, nell’anticipo del sabato pomeriggio, ospite della Torpedo Rieti passa per 0-3, sabini che vanno a cinquantuno e vedono da vicinissimo la promozione, reatini fermati a ventuno punti al quartultimo posto in classifica.

Vince e convince anche Torri in Sabina, ospite del Velinia passa anche essa per 0-3, vittoria importante per i Sabini che aggiungono tre tasselli e vanno a meno uno dallo Sporting Corvaro, locali a quattordici punti condannati all’ultimo posto in classifica.

Stesso risultato anche nell’altro match del sabato pomeriggio tra Monte San Giovanni e Piazza Tevere, 0-3 indica il tabellino con i locali fermi a diciannove punti al terzultimo posto, Piazza Tevere che aggiunge altri tre punti e va a quarantatré al secondo posto in solitaria.

Partita ricca di gol quella tra Cittareale e Moricone, match che parte in salita per i padroni di casa che si ritrovano sotto di due goal a fine primo tempo, Cittareale che si impone e nel secondo tempo cala la manita e trionfa per 5-2, tre punti importantissimi per Cittareale che va a ventiquattro e stacca la Torpedo di tre punti volando in zone sicure.

Cade il Centro Italia Micioccoli, ospite del Montorio Romano viene sconfitto di misura per 0-1 domenica sfortunata per gli ospiti che non trovasno il pareggio e restanio a ventisei punti a metà classifica, squadra romana che aggiunge tre tasselli e aggancia il Monte San Giovanni in classifica.

A chiudere la ventitreesima giornata di campionato il derby del Montepiano Reatino fra Santa Susanna e Atletico Cantalice, trionfano gli ospiti che si impongono e passano per 1-2, tre punti ottimi per l’Atletico Cantalice che non molla il podio e va a quaranta punti, locali sconfitti restano a ventitre punti in classifica.

Turno di riposo per lo Sporting Corvaro fermo a 34 punti al quarto posto.

Risultati e marcatori (XXIII giornata)

Torpedo Rieti-Casperia 0-3: Bartoli, Bartoli, Danso (C)

Velinia-Torri in Sabina 0-3: Francescangeli, Felicioni, Lugini (T)

Monte San Giovanni-Piazza Tevere 0-3: Gentili, Silverstri R, Cipriani (P)

Cittareale-Moricone 5-2: Sarappa, Sarappa, Sarappa, Lopez, Ramon Rea (C)

Montorio Romano-Centro Italia Micioccoli 1-0: Milani (M)

Santa Susanna-Atletico Cantalice 1-2: Patacchiola J. Miniucchi (A)

Classifica

Casperia 51

Piazza Tevere 43

Atletico Cantalice 40

Sporting Corvaro 34

Torri in Sabina 33

Centro Italia Micioccoli 26

Moricone 25

Cittareale 24

Santa Susanna 23

Torpedo Rieti 21

Monte San Giovanni, Montorio Romano 19

Velinia 14