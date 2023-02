Derby sabino con rissa fra tifosi e un dirigente ferito: multate Real Gavignano Ponzano e Forano

RIETI - C’era attesa per le decisioni del Giudice sportivo dopo i tafferugli scoppiati sugli a pochi minuti dalla fine del derby Real Gavignano Ponzano – Forano di sabato scorso giocato al Valle Mentuccia. Il Giudice ha comminato una multa ad entrambe le squadre a seguito dei disordini. La gara valevole per la dodicesima giornata del girone C di Seconda categoria era stata sospesa per alcuni minuti dal direttore di gara Rinaldo Menicacci di Viterbo a causa degli scontri che hanno visto come protagonista una parte delle due tifoserie, a seguito dei quali è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Poggio Mirteto e del 118 per soccorrere un dirigente dei padroni di casa ferito. Sanzionate entrambe le società dal provvedimento del giudice sportivo con 200 euro di ammenda a squadra.

Il comunicato

Euro 200,00 Forano Calcio 2020 - Perché propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo tempo venivano a contatto con la tifoseria avversaria provocando una situazione di pericolo. Nella circostanza la gara veniva sospesa momentaneamente per circa cinque minuti. È stato richiesto l’intervento di un ambulanza.

Euro 200,00 Real Gavignano Ponzano – Perché propri sostenitori nel corso del secondo tempo venivano a contatto con la tifoseria avversaria provocando una situazione di pericolo. Era necessaria l'ambulanza nella circostanza la gara veniva sospesa momentaneamente per circa cinque minuti.