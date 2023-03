Montopoli e Forano si dividono la posta nel derby (1-1) e restano seconde. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 1-1 al Rinalduzzi il derby della bassa Sabina tra Montopoli e Forano nella seconda giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. Alla rete di Migliorati risponde Del Bufalo. Entrambe le squadre restano appaiate al secondo posto con 29 punti, ma i foranesi in virtù del 2-1 dell’andata sono avanti nello scontro diretto.

Il primo tempo

Squadre che si studiano nella fase iniziale della gara con poche occasioni nei primi minuti. Al 10’ Donati, ostacolato, non riesce a calciare verso la porta di Daja, mentre Montopoli prova alla conclusione da fuori con Galli che però spedisce la palla alta sopra la traversa. Al 18’ lancio lungo per Gulino che supera Zanghi in uscita ma il portiere ospite è bravo a recuperare la sfera. Al 25’ Gulino prova a sorprendere l’estremo difensore foranese con un destro a volo da fuori che termina però a lato. Dopo un minuto i “corsari” vanno ancora alla conclusione con Marchesani che, servito di tacco da Gulino, cerca il primo palo ma manda fuori. Al 34’ci prova Forano: punizione dalla destra battuta in mezzo da Antonini, Angeloni stacca di testa ma manda il pallone sopra la traversa. Agli sgoccioli del primo tempo punizione dai venti metri per gli ospiti: si incarica della battuta lo specialista Migliorati che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Daja e il pallone termina alto.

La ripresa

Ad inizio secondo tempo ci provano i padroni di casa con Donati che prende posizione in area, si gira ma non inquadra lo specchio della porta. Al 62’ errore in disimpegno di Vavalli sul pressing di Migliorati il quale recupera palla e di precisione calcia a giro trovando l'angolo alla sinistra di Daja per l’1-0 ospite. Al 71’ ancora occasione per i foranesi che nasce dalla pressione alta: Bontempi recupera palla e serve di testa Borriello, il neo-entrato calcia di prima intenzione trovando la bella respinta in tuffo di Daja che manda in angolo. La reazione di Montopoli arriva al 77’: punizione dal limite corto dell'area di rigore battuta da Ferrari, respinta di Zanghi, palla che rimane in area e dopo un paio di rimpalli arriva tra i piedi di Del Bufalo che batte a rete siglando la rete del pareggio tra le proteste degli ospiti che recriminano un offside. All’83' sfiora il sorpasso Montopoli sempre su calcio di punizione: Ferrari mette in mezzo sul secondo palo per Quondamstefano che da due passi manda la palla sulla traversa. I padroni di casa cercano la rete del 2-1 nel finale e arrivano nel recupero alla conclusione da fuori con Manuel De Santis ma il suo tiro è debole e finisce a lato poco prima del triplice fischio del direttore di gara.

Le dichiarazioni post gara

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Bella gara giocata a viso aperto da due belle squadre. Siamo andati sotto su una nostra disattenzione, loro sono stati bravi a pressarci e crederci, bene la reazione dei ragazzi. Forano è una gran bella squadra con un grande allenatore che oggi è stato bravo a leggere le situazioni nel finale».

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Si sono viste due squadre ben organizzate oggi, noi siamo venuti qui su un campo difficile con l’obiettivo di non perdere e ci siamo riusciti. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, avessimo affrontato la gara con una soglia dell’attenzione più bassa sarebbe stato dannoso. Oggi in campo si è visto perché queste due squadre sono nei piani alti della classifica».

Tabellino

Usd Montopoli: Daja, Abatelli, Del Bufalo, Vavalli (74’ De Santis Mar.), Quondamstefano, Valloni (74’ Spiccia), Marchesani (56’ De Santis Man.), Popescu, Galli (46’ Capasso), Gulino, Ferrari. A disp. Ferretti, Caldarola, Mattei, Rinalduzzi, Marcu. All. Valentini

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini, Tessicini (90’ Passerotti), Colafigli, Angeloni, Colangeli, Donati, Antonini (90’ Di Paolo), Bontempi, Tetto (67’ Borriello), Migliorati. A disp. Grillini, Lorenzetti, Boudouma, De Santis, Farinelli, Pelliccione. All. Munzi

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Reti: 62’ Migliorati (F), 77’ Del Bufalo (M)

Note: ammoniti: Del Bufalo, Quondamstefano, Gulino, De Santis Man. (M), Tetto, Donati, Colangeli, Passerotti (F)

angoli 6-1; spettatori 300 circa