Seconda: la soddisfazione di Cittaducale, Alto Lazio, Monte San Giovanni e Torpedo. I commenti

RIETI - Cala il sipario sulla quarta giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. I commenti dei protagonisti raccontano di un turno di campionato ricco di emozioni e sorprese. Resta al comando il Real Gavignano Ponzano nonostante il pari contro Torri. Accorcia Cittaducale dopo lo spettacolare 4-6 contro Piazza Tevere. La classifica vede poi 7 squadre raggruppate in soli 6 punti (dai 30 di Montopoli al terzo posto ai 24 di Cantalice al nono). Conquista punti importanti la Torpedo Rieti che vince lo scontro salvezza con Santa Susanna.

Risultati, marcatori e commenti (XIX giornata)

Montopoli – Gens Cantalupo 2-2

De Santis Man., Vavalli E. (M), Corinaldesi Fr., Fabbrini M. (GC)

Finisce 2-2 il derby sabino tra Montopoli e Gens Cantalupo. Tante le emozioni del match del Rinalduzzi che vede i padroni di casa avanti nel primo tempo 2-0 grazie alla rete di De Santis e alla punizione di Vavalli. La Gens nonostante l’inferiorità numerica accorcia poco prima dell’intervallo con la splendida punizione di Corinaldesi e nella ripresa raggiunge i padroni di casa con la rete di Fabbrini sugli sviluppi di angolo. Cantalupo termina la partita in 9 uomini ma riesce comunque a strappare un punto pesante. Montopoli resta con l’amaro in bocca ma sale a 30 punti al terzo posto in solitaria.

Bruno Valentini, allenatore Montopoli: «Primo tempo giocato a una porta sola, il nostro doppio vantaggio ne è la dimostrazione, potevamo chiuderla ma non abbiamo messo in campo la giusta voglia e poco prima dell’intervallo hanno riaperto la gara. Nella ripresa non siamo riusciti a concretizzare e ci hanno pareggiato. Recriminiamo purtroppo su un paio di episodi dubbi nella loro area di rigore. L’unica nota positiva è che manteniamo l’imbattibilità casalinga, ma vista la situazione con il doppio vantaggio prima nel punteggio e poi negli uomini, il pareggio di oggi è un’occasione persa».

Fabrizio Lattanzi, allenatore Gens Cantalupo: «Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Montopoli è una signora squadra con diversi elementi di qualità in ogni ruolo. Il pareggio di oggi nonostante l’inferiorità numerica è totalmente meritato. Abbiamo affrontato la settimana con il giusto spirito e abbiamo dato tutto in campo. Complimenti ai nostri avversari che ci hanno spesso messo in difficoltà e dimostrato il loro valore».

Alto Lazio – Forano 3-1

Di Loreto N., Di Loreto N., Di Loreto N. (AL), Migliorati A. (F)

Terzo successo consecutivo per Alto Lazio che batte in casa anche Forano per 3-1. Decisiva una tripletta di Di Loreto, non basta agli ospiti il momentaneo gol del pareggio di Migliorati. Forano cade nuovamente e resta senza vittorie nel girone di ritorno (un pareggio e tre sconfitte). Alto Lazio con questa vittoria sale a 26 punti, a meno tre proprio dai foranesi che hanno però una gara in più.

Giacomo Spinola, dirigente Alto Lazio: «Partita intensa contro una squadra forte, sbloccata dopo due minuti con il gol di Niccolò Di Loreto su assist Gianluca Corgentile. Al 20’ abbiamo subito il pareggio di Forano su azione e subito dopo un tiro sotto la traversa al 24’ parato dal nostro De Bernardo. Proprio da quella parata, nasce la ripartenza per il nostro secondo gol: rigore procurato da Adriano Faustini trasformato da Di Loreto. Da quel momento in poi abbiamo controllato la gara, chiudendola con il terzo sigillo di Di Loreto ancora su assist di Corgentile a un quarto d’ora dalla fine. Al nostro bomber a fine partita abbiamo consegnato un pallone di gara per premiare la tripletta. Dirigenza e squadra sono soddisfatte per i risultati positivi ma vogliamo rimanere umili e concentrati cercando di proseguire il percorso di crescita che ci ha portato fuori dal guado della bassa classifica».

Sporting Corvaro – Monte San Giovanni 0-1

Mei T.

Torna a vincere il Monte San Giovanni e lo fa di misura al De Amicis di Corvaro. Basta la rete di Tiziano Mei nel secondo tempo per battere lo Sporting e tornare alla vittoria che mancava da oltre due mesi. Gli ospiti risalgono così la classifica e si portano a quota 26, mentre Corvaro resta a 17.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Sapevamo che la gara sarebbe stata molto difficile, quindi ci siamo preparati tatticamente in settimana molto bene. Dopo diverse settimane abbiamo recuperato diversi giocatori infortunati e questo ci ha permesso di ritrovare l'assetto tattico del girone di andata. Il primo tempo è stato equilibrato con occasioni da ambo le parti non concretizzate. Nella ripresa abbiamo spinto tanto e siamo arrivati al gol a metà tempo con Tiziano Mei, potevamo chiudere la gara in più occasioni con Garcia e Cantonetti ma le abbiamo sciupate. Siamo molto soddisfatti della prestazione della squadra, sia dei titolari ma soprattutto i ragazzi che sono entrati nel momento importante della partita. Bravi tutti e testa alla prossim»”

Torpedo Rieti – Santa Susanna 3-1



Marchioni L. (S), Grifoni A., Gunnella D., Micarelli M. (T)

Torna a vincere anche la Torpedo Rieti in un match delicato per la zona salvezza contro il Santa Susanna. Passano in vantaggio gli ospiti con il rigore trasformato da Marchioni, poi i padroni di casa reagiscono e rimontano senza lasciare scampo agli avversari chiudendo la gara sul 3-1. Sale dunque a quota 13 punti la Torpedo che si porta a meno uno proprio da Santa Susanna, ferma a 14. Dopo la gara Santa Susanna ha accolto le dimissioni del mister Fabiani e annunciato che al suo posto allenerà la squadra mister Roberto Pompili.

Alessandro Grifoni, attaccante Torpedo Rieti: «Bellissima vittoria, partita giocata da squadra. Dopo lo svantaggio iniziale abbiamo meritato ampiamente il risultato. Sono contento del gol che mi dà molta fiducia per il resto del campionato. Siamo una squadra giovane ma sono molto fiero della prestazione dei miei compagni. Complimenti anche agli avversari e all'arbitro, partita molto corretta».

Torri in Sabina – Real Gavignano Ponzano 1-1

Giovannelli N. (G), Tocci D. (T)

Frena la capolista Real Gavignano Ponzano che dopo otto successi consecutivi pareggia sul campo del Torri in Sabina. 1-1 il finale del Luchetti con la rete di Giovannelli per gli ospiti ad aprire le marcature nel primo tempo e il gol ad inizio ripresa di Tocci per ristabilire la parità. I padroni di casa chiudono la gara in dieci ma Gavignano non riesce ad approfittarne. Il Real resta in vetta solitaria con 42 punti, mentre Torri si conferma in forma smagliante nel girone di ritorno (7 punti in quattro gare) e sale a quota 17.

Luca Zappaterreno, dirigente Torri in Sabina: «Un pareggio contro la prima in classifica è molto importante al termine di una bella gara dove abbiamo confermato di essere in crescita e di aver saputo reagire nel modo migliore al gol del vantaggio ospite. Ce la giocheremo fino al termine con il massimo impegno puntando alla salvezza e anche a toglierci qualche altra soddisfazione».

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano: «Una bella gara contro una buona squadra che ha saputo guadagnarsi il pareggio: un risultato che ci può stare».

Atletico Cantalice – Cittareale 2-1

Milani M., Gregori D. (AC), Miracolo L. (C)

Importante vittoria dell’Atletico Cantalice che batte 2-1 Cittareale. In inferiorità numerica, gli uomini di Rogai riescono a conquistare i tre punti in extremis grazie alla rete di Gregori. È il terzo risultato utile per Cantalice che sale a quota 24 in classifica. Cittareale resta al sesto posto con 28 punti.

Piazza Tevere – Cittaducale 4-6

Oddi R., Principi D., Principi D., Colasanti S. (PT), Pirri A., Pirri A., Pirri A., Gianfelice S., Biafora A., D’Amelia D. (C)

Non sono mancate di certo le emozioni nel match clou della giornata tra Piazza Tevere e Cittaducale. Un vero è proprio show per gli spettatori del Gudini che hanno potuto assistere a ben dieci reti. Avanti i padroni di casa nei primi minuti con le reti di Oddi e Davide Principi. Pirri accorcia prima del gol del 3-1 ancora di Principi. Prima dell’intervallo Pirri risponde con il secondo gol di giornata. Nella ripresa la partita prende una svolta clamorosa: ospiti che nel giro di pochi minuti ribaltano la gara mandando in gol Biafora, Pirri che firma la sua tripletta personale e Gianfelice per il 3-5. Piazza Tevere riesce a trovare la via della rete, ma il tentativo di controsorpasso viene spento dall’eurogol di D’Amelia che chiude le marcature. Con questa vittoria Cittaducale mantiene la seconda posizione con 35 punti, accorcia a meno 7 su Gavignano e allunga sulle inseguitrici (più 5 su Montopoli e più 6 su Forano e proprio Piazza Tevere).

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Come sempre partiamo male subendo 2 gol nei primi 6 minuti, disattenzioni che si pagano nel gioco del calcio. Riusciamo a reagire accorciando le distanze, verso il finale di tempo, con l' intento di pareggiare prendiamo in ripartenza il 3-1. Subito dopo riusciamo ad accorciare nuovamente portandoci sul 3-2. Nel secondo tempo succede di tutto, imponiamo il nostro gioco e ribaltiamo la partita nel giro di pochi minuti con i subentrati dalla panchina: pareggio di Biafora, gol di Pirri (oggi 3 gol per lui) e il quinto gol di Gianfelice. Anche concedendo poco loro sono riusciti a rientrare in partita poi chiusa definitivamente da un eurogol di D'Amelia. Sapevamo della difficoltà della partita di oggi per l'alta classifica, i ragazzi hanno reagito bene al doppio svantaggio. Un applauso a tutti in particolare ai ragazzi che ogni domenica subentrano dalla panchina e danno tutto. Ora testa alla prossima partita»

Riposa: Velinia

Classifica

Real Gavignano Ponzano 42

Cittaducale 35

Montopoli 30

Piazza Tevere 29

Forano 29

Cittareale 28

Monte San Giovanni 26

Alto Lazio 26

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 21

Sporting Corvaro 17

Torri in Sabina 16

Santa Susanna 14

Velinia 13

Torpedo Rieti 13

Cittareale, Alto Lazio, Velinia e Torpedo con una gara in meno

Atletico Cantalice e Torri in Sabina con due gare in meno