RIETI – Al campo “Anselmo Belloni” di Montasola si chiude sul risultato di parità (1-1) la gara di recupero della quinta giornata del campionato di Seconda categoria tra Casperia e Moricone (incontro non disputato lo scorso 3 novembre per impraticabilità di campo).



La giornata infrasettimanale condiziona, e di molto, gli schieramenti sul campo e per impegni lavorativi molti titolari di ambedue le squadre non sono disponibili.

Parte bene il Casperia, rinfrancato dopo la prima vittoria in campionato conseguita domenica scorsa sul Monte San Giovanni, e dopo dieci minuti passa in vantaggio con un bel gol di Orsini che si porta a ridosso dell’area avversaria, controlla bene il pallone e lascia partire un tiro che s’insacca tra palo e portiere. Il Moricone non ci sta e reagisce subito: al 16’ una punizione di Ambrogi viene parata da Sciarra ed un minuto dopo buona occasione per Visco ma il pallone viene deviato in calcio d’angolo. Al 21’ Cupelli lancia Visco a centro area ma è ancora Sciarra ad opporsi e lo stesso portiere si ripete al 31’ su una deviazione di testa di Vacca su assist di Ambrogi. Nel finale di primo tempo il Casperia si riporta sotto con un tiro di Fiori al 40’ deviato in calcio d’angolo ed uno di Orsini al 41’ terminato a lato.

La ripresa si apre con un tentativo di Cocchi al 2’ finito fuori di poco ed al 4’ Tonelli impegna Sciarra con una conclusione dalla distanza. Preme il Moricone alla ricerca del pareggio ed al 36’ viene premiato con la conclusione decisiva di Visco dopo un batti e ribatti in area ed il pallone che finisce alle spalle di Sciarra per il definitivo 1-1.

I COMMENTI

Federico Chini, tecnico Casperia

«C’è rammarico per il gol del pareggio realizzato dagli avversari a dieci minuti dalla fine ma accettiamo comunque questo risultato che serve per il morale di tutto il gruppo e conferma i nostri progressi nonostante le numerose assenze di oggi».

Davide Colantoni, tecnico Moricone

«Eravamo purtroppo condizionati dalle tante assenze e siamo arrivati con soli dodici giocatori. Sul campo avremmo meritato di vincere e dopo il pareggio abbiamo avuto anche una buona occasione con Ambrogi ma nel calcio non sempre, pur dominando la gara, si riesce a vincere. Un pareggio fuori casa è comunque positivo».

IL TABELLINO

Casperia: Sciarra, Colletti (1’ st Proni), De Angelis, Flamini, Forcellini, Negri, Iannarella, Benzi, Cocchi, Orsini, Cianciarulo (32’ pt Fiori, 38’ st Pietrantoni). A disp. Scupola, Papi, Sellitri. All. Federico Chini

Moricone: Tassi, Simei (15’ st Pietrosanti), Michetti, Cupelli, Dominici, Tonelli, Luzzi (35’ st Giubettini), Ambrogi, Vacca, Luttazi, Visco. All. Davide Colantoni

Arbitro: Lilla di Viterbo

Reti: 10’ pt Orsini, 36’ st Visco

Note: ammoniti: Fiori, Pietrantoni, Cupelli; angoli: 1-6

CLASSIFICA

Fiamignano Equicola 25

Poggio San Lorenzo 18

Selci 17

Piazza Tevere* 16

Moricone 15

Santa Susanna e Centro Italia Micioccoli 14

Atletico Cantalice 13

Atletico Torano, Sporting Corvaro e Cittareale 10

Posta 9

Torri in Sabina e Velinia 8

Monte San Giovanni 6

Casperia* 4

* gare in meno

© RIPRODUZIONE RISERVATA