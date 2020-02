© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel campionato di Terza categoria ufficiale l’esclusione di Suna Nersae. Domenica scorsa infatti la gara tra Monteleone e Suna Nersae non si è disputata in quanto gli ospiti si sono presentati in campo con un numero di giocatori inferiore al minimo stabilito. La società poi aveva inviato una motivazione ritenuta però insufficiente ai fini del riconoscimento del rinvio a causa di forza maggiore.Nel comunicato ufficiale il giudice sportivo quindi ha ufficializzato che la società Suna Nersae risulta esclusa del campionato di competenza e la stessa è stata multata di 1000 euro. Tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno quindi valore per la classifica che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa. Le società che in base al calendario avrebbero dovuto incontrare la società di cui sopra, osserveranno un turno di riposo.