Coppa Lazio, non basta l'impegno: Ginestra va ko 3-0 anche contro il Castrum Monterotondo

RIETI - Mercoledì di calcio per Ginestra che ha disputato il match valido per la terza gara del girone H di Coppa Lazio ospite del Castrum Monterotondo. Match complicato per i sabini che reduci dalla sconfitta nella sfida salvezza di domenica scorsa contro Brictense non sembrano ancora aver ritrovato smalto, 3-0 indicherà difatti il tabellino finale con gli ospiti che incassano l’ottava sconfitta di fila e restano a zero punti nel girone.

Gara da subito in salita per i sabini che vanno in svantaggio al diciottesimo minuto su una brutta palla persa a centrocampo, ospiti che approfittano e in ripartenza trovano l’ 1-0 con Scarafile. Passano pochi minuti e di nuovo Scarafile insacca in rete approfittando di un altro errore del Ginestra che su calcio di punizione non prende bene le misure e regala il pallone all’ avversario che raddoppia. Ci proveranno però i sabini che nonostante il doppio svantaggio accennano alla ripresa cercando di creare gioco e provare a dimezzare il risultato. Match che si chiuderà al quarantesimo dove il Castrum trova il terzo goal su tap-in vincente e chiude il primo tempo sul 3-0. Secondo tempo che vede Ginestra tentare di riaprire la gara senza però riuscirci, difatti il match si chiuderà sullo stesso risultato del primo tempo.

Tre punti per il Castrum Monterotondo che fa quattro in classifica e aggancia la Sanpolese 1961, Ginestra che resta a zero e si prepara per l’esterna di domenica sempre ospite del Castrum Monterotondo per cercare la “rivincita”. Risultati e commenti: Castrum Monterotondo-Ginestra 3-0:

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «La Coppa così strutturata è particolarmente fastidiosa per una squadra come la nostra ma soprattutto per il momento che viviamo. Abbiamo cercato di onorare la sfida il più possibile ma la nostra fragilità ci penalizza molto. Siamo andati sotto di tre gol già dal primo tempo a dimostrazione che nonostante un piccolo barlume siamo ancora nel buio più totale. I loro gol sono frutto di due palle perse per frenesia e disattenzione a centrocampo e per mancanza di cattiveria in difesa. Meglio il secondo tempo soprattutto per un loro diverso approccio alla partita ma serve molto di più, buona la prova dei ragazzi della juniores. Domenica torneremo di nuovo sul campo del Castrum questa volta per giocarci il tutto per tutto in campionato spero che avremo una mentalità diversa e la giusta determinazione».

Classifica girone H: Castrum Monterotondo e Sanpolese 4, Ginestra 0