RIETI - Rinvio a giudizio per l'uomo di 71 anni che, nell'ottobre 2018, sparò in una battuta di caccia e, per errore, colpì Marco Tosti. Il giovane, nonostante i tentativi di salvarlo, morì in ospedale. L'accusa è di omicidio colposo.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 20 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA