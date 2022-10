Premio giornalistico “Penne Sconosciute” al blog dell’Alda Merini

RIETI - Raccontare la scuola con un blog è da sei anni uno dei punti di forza dell’Istituto Comprensivo Alda Merini che oggi a Piancastagnaio, in provincia di Siena, è stato premiato all’evento Penne e Video sconosciuti, nella XXIV edizione del concorso giornalistico nazionale riservato alle scuole. Una delegazione composta da quattro alunne della scuola secondaria di I grado ha partecipato a una due giorni ricca di occasioni formative e proposte culturali.

Sul palco del Teatro Ricci Barbini nel centro storico del paese toscano sono salite Giulia Gira, Melissa Mareri, Angelica Mari e Lavinia Bei per ricevere l’ambito riconoscimento che è stato condiviso con altre scuole di tutta la nazione, selezionate tra gli oltre cento istituti partecipanti.

Con loro i docenti Marialuisa Iacuitto e Stefano Mariantoni. La scelta della piccola delegazione ha premiato le studentesse che hanno partecipato attivamente alla prima edizione del Concorso letterario Alda Merini, sia in fase organizzativa, sia come partecipanti premiate nel giugno scorso.

Il Meriniblog dal 2017 ha collezionato centinaia di notizie e quasi 150mila visualizzazioni, interagendo con le pagine social dell’Istituto comprensivo (Facebook e Instagram) e il sito istituzionale a cui è collegato.

Il premio ricevuto consiste, oltre che nell’attestato con motivazione e un calendario personalizzato, nelle varie opportunità offerte dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Piancastagnaio di visite guidate presso vari centri di interesse socio-economico-culturale del territorio, laboratori formativi di giornalismo e fotografia e convegni di aggiornamento certificato per i docenti sull’’insegnamento e il ruolo della matematica ai giorni nostri.

Ecco la motivazione del premio ricevuto: “Il Meriniblog si divide in diverse sezioni: è presente uno spazio dedicato alle attività legate alla scuola dell’Infanzia, uno dedicato alla Primaria e uno alla Secondaria di I grado, ciascuno con tematiche relative a didattica e attualità. Abbondante e ricercato, il grande utilizzo di immagini a corredo degli articoli proposti, rende la lettura e scoperta degli stessi, momento piacevole per ogni lettore. Chiunque acceda al Blog, si presta ad un viaggio esemplare nei percorsi d’informazione e condivisione di progetti e prospettive di vita presentati dalla giovane redazione, in grado di coinvolgere positivamente gli avventori grazie a creatività ed equilibrio espositivo. Se ne esce soddisfatti e sereni, in attesa e scoperta di nuove proposte!”

La manifestazione ha visto la nostra scuola protagonista di un’esperienza che sicuramente darà lustro all’attività giornalistica svolta per dare a ogni alunno la possibilità di cimentarsi nel mondo della comunicazione scritta, al fine di far conoscere le tante attività messe in atto nell’offerta formativa.

«Siamo sorprese - dicono le studentesse - per l’accoglienza che abbiamo ricevuto e per la grande storia che il paese di Piancastagnaio conserva. Era tanto tempo che non facevamo uscite didattiche di questo tipo e vorremo ripetere l’esperienza insieme a tutti i nostri compagni di classe. Grazie ai nostri insegnanti con cui abbiamo condiviso due giorni intensi e ricchi di belle scoperte che a breve racconteremo nel nostro blog».

Tutti i lavori premiati in questa edizione del concorso giornalistico sono consultabili alla pagina internet emerotecapiancastagnaio.it.