RIETI - Il Terminillo potrà di nuovo offrire un servizio bancomat-Atm grazie all'iniziativa di un imprenditore associato a Conflavoro Pmi Rieti.

«Con il coinvolgimento degli imprenditori spesso si puo’ fare molto - spiega Roberto Rinaldi, presidente Conflavoro Pmi Rieti - come nel caso di Terminillo che ben testimonia l'importanza delle attività private anche per il contesto e la competitività di un intero ecosistema economico e sociale. Infatti, grazie alla disponibilità e alla capacità di iniziativa di un nostro associato, Ippolito Matteucci di Sfizi di Iri, supportato da Conflavoro, e a valle dell'impegno e dell'attenzione del vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e del consigliere provinciale Maurizio Ramacogi, è stato restituito al Terminillo un servizio di bancomat-Atm, indispensabile per i tanti turisti e villeggianti che affollano la nostra montagna. Piccole iniziative che, però, dimostrano voglia di fare e che possono contribuire in maniera sostanziale a migliorare l'offerta del territorio».