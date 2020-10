Rieti, riabilitazione: la struttura di Poggio Mirteto passa da 17 a 58 posti. Foto

RIETI - Una giornata storica per Poggio Mirteto e la Sabina. L'ha definita così il sindaco mirtense Giancarlo Micarelli quella di mercoledì, all’atto dell’inaugurazione dei reparti del secondo e terzo piano della Struttura sanitaria residenziale per la riabilitazione di Poggio Mirteto che passa dai precedenti 17 posti letto agli attuali 58 come da pianificazione regionale e d’ora in avanti lavorerà a pieno regime.

«Una eccellenza la cui completa apertura non era più rinviabile – ha spiegato il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo presente al taglio del nastro- completato l’allestimento dei posti letto garantirà tutte le prestazioni di terapia riabilitativa». Il consigliere regionale Fabio Refrigeri che ha portato i saluti del presidente Zingaretti e dell’assessore regionale alla sanità D’Amato, ha parlato di «un pezzo di Sanità molto importante che si va a completare nella provincia. Avere una struttura pubblica per la riabilitazione che rappresenta un unicum nel Lazio premia chi ha lavorato e da sempre creduto in questo progetto che oggi si realizza e si completa».

Il sindaco Giancarlo Micarelli che ha fatto gli onori di casa ha ringraziato per gli sforzi compiuti per il raggiungimento di un grande obbiettivo. «Giornata storica ed emozionante oggi in occasione dell'inaugurazione dei rimanenti due piani della struttura sanitaria riabilitativa di Poggio Mirteto con l'incremento a 58 posti letto – ha detto Micarelli- con questo ulteriore intervento la struttura è completamente attiva. Un profondo ringraziamento alla Regione Lazio con l'assessore Alessio D'Amato, il Consigliere Fabio Refrigeri, al Direttore Generale della Asl Marinella D'Innocenzo per la straordinaria determinazione nel portare a compimento questa Struttura a gestione interamente pubblica. In un momento così complicato a causa dell'emergenza Coronavirus la possibilità di avere un ulteriore presidio a disposizione dei cittadini rappresenta un importante segnale istituzionale verso il territorio della provincia di Rieti. Sincera riconoscenza va rivolta alle tante figure amministrative, dirigenti, funzionari, addetti ai lavori, medici infermieri, operatori sanitari e maestranze che si sono adoperati per raggiungere questo superlativo obiettivo. Ai cittadini che negli anni hanno sollecitato le istituzioni per dare una valida funzione sanitaria alla struttura va il plauso di non aver mai fatto mancare il loro sostegno».

