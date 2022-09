Inaugurato l’ascensore di San Pietro Martire, ma sarà fruibile dai prossimi giorni

RIETI - E’ stato inaugurato nel pomeriggio odierno l’ascensore che collega via San Pietro Martire a Piazza C. Battisti, alla presenza del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, della Giunta, dell’ex Sindaco Antonio Cicchetti, l’ing. Domenico De Bartolomeo, del Direttore dell’Ansfisa - Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - e di Augusto Reggiani della Segreteria tecnica della stessa Agenzia, oltre a tecnici e dirigenti del Comune di Rieti che hanno seguito il lungo iter dell’opera.

Dalla prossima settimana l’impianto sarà fruibile dalla cittadinanza.

«Trova finalmente positiva conclusione una vicenda lunga e rappresentativa della pastoie burocratiche in cui troppo spesso l’Italia si trova ad arrancare – dichiarano a margine dell’incontro l’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli e l’assessore al centro storico Giovanni Rositani – Un’opera conclusa da anni ma che non riusciva ad essere aperta perché mancava sempre un’autorizzazione, una certificazione, un parere. La tenacia della precedente amministrazione e la volontà di chiudere finalmente questa partita, messa in campo dall’attuale Amministrazione, ci portano oggi ad inaugurare l’impianto che sarà anche videosorvegliato per disincentivare i gesti vandalici contro i quali ci battiamo quotidianamente».